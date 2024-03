Tyler Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Tyler liegt bei 69,55 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,41 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tyler diskutiert, wobei an 13 Tagen positive Themen überwogen. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Tyler beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,19). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 106,02 ist die Aktie von Tyler 92 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (55,2). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse führt.

