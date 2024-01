Tyler Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie von Tyler weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Software"-Branche ergibt sich eine Differenz von -2,25 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen waren besonders positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt. Basierend auf der Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt sich eine "Gut" Empfehlung zur Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Tyler als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 39,37 und der RSI25 beträgt 45,3, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat Tyler in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,2 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 11,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,07 Prozent für Tyler. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Tyler mit 14,75 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.