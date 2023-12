Tyler Aktie: Sensationelle Entwicklung

Tyler-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Tyler-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt haben in den letzten zwölf Monaten 9 Analystenbewertungen für die Tyler-Aktie stattgefunden, wobei 7 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Tyler-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 440,22 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,2 Prozent bedeutet. In der technischen Analyse erhält die Tyler-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines Schlusskurses von 418,47 USD, was einem Unterschied von +8,64 Prozent zu dem Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage (385,18 USD) entspricht. Auf der kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des 50-Tages-Durchschnitts von 398,99 USD. In Bezug auf das Anleger-Sentiment haben Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Tyler berichtet. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

