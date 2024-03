Tyler Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Tyler-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 403,63 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 419,86 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +4,02 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt der Kurs mit 427,94 USD um -1,89 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Analysten schätzen die Tyler-Aktie langfristig als "Gut" ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 6 die Aktie positiv bewerten, während 1 neutral und 0 negativ urteilen. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 445,29 USD festgelegt, was einer Erwartung in Höhe von 6,06 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Tyler eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tyler daher als "Gut"-Wert bewertet.

Im fundamentalen Bereich weist die Tyler-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 107 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Software" durchschnittlich ein KGV von 55 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.