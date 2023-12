Tyler Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Tyler beträgt das aktuelle KGV 104, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Softwarebranche mit einem Durchschnittskennwert von 61 zeigt, dass die Aktie derzeit überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tyler mit 0 Prozent 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent. Anhand dieser Kennzahl kann festgestellt werden, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Software" als unrentables Investment betrachtet werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tyler-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 387,55 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 416,41 USD liegt (+7,45 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 401,55 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,7 Prozent) liegt. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei die Aktie auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung und auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tyler-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (37,62 Punkte) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (46,12 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Tyler-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-Bewertung in den fundamentalen und Dividendenkategorien, während sie in der technischen Analyse mit einem "Gut"- und "Neutral"-Rating bewertet wird.