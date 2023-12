Tyler Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Aktie von Tyler ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an nur zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses anhaltend positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu dieser insgesamt positiven Bewertung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Tyler beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In technischer Hinsicht wird die Tyler derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 384,74 USD, während der Aktienkurs (410,42 USD) um +6,67 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 398,38 USD zeigt eine Abweichung von +3,02 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Tyler im letzten Jahr eine Rendite von 24,2 Prozent erzielt, was 25,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Überperformance von 25,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".