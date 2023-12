Tyler Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Tyler-Aktie: Der Wert liegt derzeit bei 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhalten wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Tyler-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,91), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Tyler.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tyler verläuft derzeit bei 387,02 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 415 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +7,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 400,72 USD, was einer Differenz von +3,56 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut" aus.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In Bezug auf die Aktie von Tyler zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Tyler.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tyler aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Tyler von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.