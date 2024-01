Tyler Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Diskussionen über Tyler auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Darüber hinaus konnten in diesem Zeitraum insgesamt sieben Handelssignale ermittelt werden, davon sieben positive und keine negativen Signale. Diese Ergebnisse führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Tyler ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 104,82 auf, was 78 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Software" liegt. Aufgrund dieses hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte Tyler im letzten Jahr eine Rendite von 24,2 Prozent, was 14,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Software" liegt die Rendite von Tyler mit 13,35 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tyler-Aktie der letzten 200 Handelstage um 2,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.