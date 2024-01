Tye Soon Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Tye Soon eine Rendite von -12,9 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche der "Händler" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,12 Prozent, wobei Tye Soon mit einer Rendite von 13,02 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Tye Soon beträgt 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf 32,86 beläuft, führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Rating von "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lässt sich Tye Soon beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Tye Soon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tye Soon wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Tye Soon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.