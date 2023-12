Tye Soon Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Tye Soon verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,42 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche durchschnittlich um 1,33 Prozent, was eine Underperformance von -13,75 Prozent für Tye Soon bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Tye Soon 13,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Tye Soon derzeit eine Dividendenrendite von 3,54 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,64 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Händler"-Branche beträgt -1,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Tye Soon bei 0,38 SGD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,35 SGD lag und somit einen Abstand von -7,89 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,35 SGD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Tye Soon spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tye Soon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.