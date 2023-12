Tye Soon Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tye Soon. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tye Soon derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 54,02, was bedeutet, dass Tye Soon weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tye Soon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,37 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,325 SGD liegt, was einer Abweichung von -12,16 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,35 SGD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,14 Prozent darunter. Somit erhält Tye Soon auch auf dieser Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Tye Soon-Aktie für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tye Soon wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Tye Soon mit -12,9 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Händler"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,76 Prozent, und auch hier liegt Tye Soon mit 11,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.