Tye Soon Aktie: Interessante Aussichten?

Tye Soon, ein Unternehmen in der Handelsbranche, zahlt eine Dividendenrendite von 3,86 %, was 0,79 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 4,66 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse liegt der 200-Tages-Durchschnitt bei 0,37 SGD, was einen deutlichen Abwärtstrend von -5,41 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,35 SGD darstellt. Auf dieser Basis erhält Tye Soon eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tye Soon auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,08 Euro, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tye Soon eine Performance von -7,89 Prozent, was eine Underperformance von -0,65 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 2,06 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.