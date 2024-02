Tye Soon Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Tye Soon analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Tye Soon diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Tye Soon in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" betrachtet werden muss.

Sentiment und Buzz: Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Tye Soon folgendes Bild gezeigt: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem in der Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war durchschnittlich aktiv. Daher wird Tye Soon in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Tye Soon investieren, können eine Dividendenrendite von 3,86 % erwarten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,83 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen also nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Tye Soon liegt derzeit bei 0,37 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,36 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,7 Prozent zum GD200 und zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,35 SGD, was einer Abweichung von +2,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.