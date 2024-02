Tye Soon Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse von Tye Soon zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,37 SGD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,35 SGD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen nahe am Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Tye Soon-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5 darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anlegerstimmung neutral ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Tye Soon basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, dem RSI und der Fundamentalanalyse.