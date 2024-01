Tye Soon Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Tye Soon-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Signale gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt 8,11 Prozent unter dem GD200, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Hingegen zeigt der GD50 einen Kurs auf dem gleitenden Durchschnittsniveau für die letzten 50 Tage an, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird die Tye Soon-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Tye Soon-Aktie kurzfristig überkauft ist, da der RSI7 bei 100 Punkten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist weder auf überkauft noch überverkauft hin, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz der Aktie zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Tye Soon-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf den weichen Faktoren.

Im Branchenvergleich hat die Tye Soon-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Händler"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 8,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich als unterdurchschnittlich bewertet wird.