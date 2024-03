Tycoon Holdings Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Tycoon wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Tycoon-Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Tycoon auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Tycoon wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, da die Kommentare und Befunde sowie die Diskussionsbeiträge in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Daher erhält die Aktie eine "neutrale" Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Tycoon in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "neutrale" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tycoon-Aktie bei 4,82 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,25 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 4,68 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Insgesamt wird Tycoon auf Basis der technischen Analyse mit einem "schlechten" Rating versehen.