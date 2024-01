Tycoon Holdings Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Tycoon-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,1 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite ergibt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -3,75 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (38,1) als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen (60,68) führen zu dieser Bewertung.

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Tycoon haben keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge gezeigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Tycoon, sowohl in den sozialen Medien als auch in der Anzahl der Beiträge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Tycoon in der Gesamtbetrachtung eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und den Buzz.