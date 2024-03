Two Harbors Investment Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analysten schätzen die Aktie der Two Harbors Investment Corp auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Two Harbors Investment Corp veröffentlicht. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 14,5 USD, was einer Erwartung von 13,55 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 12,77 USD. Aufgrund aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Two Harbors Investment Corp sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 13,17 USD, was einer Abweichung von -3,04 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 12,77 USD entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13 USD, was einer Abweichung von -1,77 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Two Harbors Investment Corp-Aktie liegt bei 54 und für die letzten 25 Tage bei 43,1. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating erhält.