Twitter fragt Elon Musk: Mit wem haben Sie über den Buyout gesprochen? Die Liste könnte länger sein, als wir dachten

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Während Elon Musk und Twitter Inc. (NYSE:TWTR) auf eine juristische Auseinandersetzung am 17. Oktober vorbereiten, hat der Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat Einwände gegen die Informationsanfragen der Social Media Plattform erhoben. Was passiert ist: Twitter fordert Musk auf, Dokumente von jedem zu übermitteln, der sich mit ihm über den Deal unterhalten hat, sagte der Milliardär in einem Brief an Delaware Chancery… Hier weiterlesen