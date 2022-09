Twitter-Whistleblower öffnet neue Büchse der Plage: Ein chinesischer Spion auf der Gehaltsliste des Unternehmens?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Die Aussage von Peiter Zatko, einem Twitter Inc (NYSE: TWTR) Whistleblower, vor dem Senat am Dienstag hat die Befürchtung unterstrichen, dass ein chinesischer Agent auf den Gehaltslisten der Plattform steht. Was geschah: Zatko enthüllte, dass er in der Woche vor seiner Entlassung bei der von Jack Dorsey gegründeten Plattform erfuhr, dass die U.S.Federal Bureau of Investigation Twitter darüber informiert hatte, dass ein Agent des chinesischen Ministeriums… Hier weiterlesen