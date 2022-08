Twitter Whistleblower Peiter Zatko soll vor dem Senatsausschuss aussagen: Was Sie wissen müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Twitter, Inc. (NYSE:TWTR) Whistleblower Peiter Zatko wird nächsten Monat vor dem Justizausschuss des US-Senats zu seiner Klage aussagen, dass die Social Media Plattform die Regulierungsbehörden in die Irre geführt hat, berichtet Reuters. Was geschah: Sen. Richard Durbin (D-IL), der Vorsitzende des Ausschusses, und Sen. Chuck Grassley (R-IA), ein ranghohes Mitglied des Ausschusses, werden eine Anhörung vor dem gesamten Ausschuss abhalten,… Hier weiterlesen