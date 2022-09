Twitter-Klage: Musks Anwaltsteam stützt sich auf Whistleblower-Karte, um eine Verlängerung zu erreichen

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Die Twitter, Inc. (NYSE:TWTR) könnte genau das Richtige für Elon Musk und sein Anwaltsteam sein, die bereits versuchten, Zeit zu gewinnen. Was passiert ist: Nach Angaben von Reuters hat Musks Anwalt Alex Spiro bei einer Anhörung vor dem Gericht in Wilmington, Delaware, Richterin Kathaleen McCormick vorgebracht, die von Twitter angestrengte Klage zur Durchsetzung des Deals mit dem Tesla-CEO, das Social-Media-Unternehmen… Hier weiterlesen