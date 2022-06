Twitter: Hier könnten satte Prozente für Anleger winken

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Jeder weiß, dass Twitter-Aktien (WKN: A1W6XZ) eine Schatztruhe sein könnten für Anleger und M&A-Fonds, die auf einen Verkaufspreis von 54,20 US$ je Aktie setzen – vorausgesetzt, die 44 Milliarden US$ des Budgets von Elon Musk wechseln ebenso den Besitzer. Der Grat ist allerdings schmal...

Der US-Kurznachrichtendienst Twitter wurde 2006 in San Francisco, Kalifornien gegründet und gewann weltweit rasch an Popularität. In den letzten Jahren wurde die Plattform jedoch wegen sich häufender ...





