Twitter: Bot-Problem „ungelöst“, China „kein Problem“

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Einer der Vorteile von Elon Musk ist, dass man fast täglich Updates von ihm erwarten kann, egal, wie diese dann sein mögen. Am Dienstag hat sich der Entrepreneur dahingehend geäußert, dass es zur erfolgreichen Übernahme von Twitter (WKN: A1W6XZ) noch „drei Dinge“ zu lösen gilt.

Der US-Kurznachrichtendienst Twitter wurde 2006 in San Francisco, Kalifornien gegründet und gewann weltweit rasch an Popularität. In den letzten Jahren wurde die Plattform jedoch wegen sich häufender Zensurmaßnahmen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.