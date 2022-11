Twitter-Analyse: Sinkflug der Postings von großen deutschen Konzernen begann schon 2020

Hamburg (ots) -Große deutsche Unternehmen fahren ihr Social-Media-Engagement auf Twitter zurück. Und zwar nicht erst seit der Übernahme durch Elon Musk und dem daraus entstandenen Abzug vieler Werbekunden und Promis. Das zeigt eine Analyse der Berliner Strategieberatung .companion auf Basis von Daten des ExcellenceForums (XF), einem Firmenzusammenschluss für digitale Kommunikation. Dafür wurden die Accounts von 21 meist börsennotierten deutschen Unternehmen bei Twitter beobachtet. Die Daten zeigen einen stetigen Sinkflug der veröffentlichten Posts seit Herbst vergangenen Jahres sowie einen regelrechten Absturz in den vergangenen Wochen.Die betrachteten Unternehmen haben im Oktober 2022 etwa 50 Prozent weniger auf ihren Twitter-Accounts veröffentlicht als im Januar 2020. Dabei gehören zu den untersuchten XF-Companies große Namen wie Bosch, Daimler, Henkel und Siemens. Durch die zurückhaltende Nutzung sind die organischen Reichweiten aktuell auf ein Zehntel im Vergleich zu Januar 2020 gesunken.Dabei steigt das Engagement der Nutzer auf Twitter eigentlich. Die Engagement Rate (ER) befindet sich im Oktober 2022 auf dem drei- bis vierfachen Wert von Anfang 2020. Das heißt, die Nutzer sind überdurchschnittlich aktiv, sie klicken, liken, kommentieren oder teilen Beiträge häufiger als noch vor zwei bis drei Jahren."Den untersuchten Firmen erscheint Twitter als Plattform jedoch offensichtlich schon länger nicht mehr förderlich für den Aufbau von Reputation, denn sie fahren ihre Aktivitäten auf Twitter zurück. Wie die Zahlen zeigen, nicht erst seit der Übernahme durch Elon Musk. Schon länger sorgt das negative Klima auf Twitter für den Abzug von Werbekunden", sagt Justus Hug, Geschäftsführer bei .companion. "Daher ist der aktuelle Widerstand gegen die von Musk angestoßenen Veränderungen bei Twitter nicht objektiv nachvollziehbar."Über Excellence Forum (XF)Das Excellence Forum (XF) ist ein vertraulicher Benchmarking-Kreis für digitale Kommunikation. XF bietet standardisierte Leistungsvergleiche, exklusive automatische Auswertungsdienste für vollintegrierte Omnichannel-Steuerung, sowie eigene Veranstaltungsformate. Auf Initiative von Digitalverantwortlichen in Unternehmen gegründet im Jahr 2005 gewann das Excellence Forum schon 2008 den deutschen PR-Preis für Evaluation. Heute ist XF Deutschlands bedeutendster Kreis zum vertraulichen Austausch von Benchmarks und Erfahrungen. Jährlich nutzen ca. 20 Unternehmen ein Leistungspaket aus vergleichendem Reporting und Community-Events in Form von Konferenzen und Webinaren.Über .companion.companion ist eine Strategieberatung und Datenagentur aus Berlin. Wir bieten einzigartige Leistungen und Referenzen rund um "Data-Driven" und nutzen KPI als Antrieb für Digitale Exzellenz. Wir sind SPEZIALISTEN FÜR MARKETING KPI seit 1998. Teams und Ihre Führung stehen im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Wir sind BERATER FÜR DATA-DRIVEN, erarbeiten datenzentrische Ziele und Abläufe für Content und Marketing. (www.companion.de).Pressekontakt:Jörg Forthmann.companion Strategieberatung GmbHTelefon: +49 (0) 30 208 47 41 - 40contact@companion.deOriginal-Content von: .companion Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell