Twitter-Aktie: In die Verlustzone abgerutscht!

Der Social-Media-Gigant Twitter Inc. (TWTR) hat am Freitag für das zweite Quartal einen Nettoverlust ausgewiesen, nachdem er im Vorjahr noch einen Gewinn erzielt hatte, was auf einen Umsatzrückgang und einen Anstieg der Kosten und Ausgaben zurückzuführen ist. Nettoverlust von 270,01 Millionen Dollar Für das zweite Quartal meldete Twitter mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, einen Nettoverlust von 270,01 Millionen Dollar… Hier weiterlesen