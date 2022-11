Twitter-Aktie: Läuft da was schief mit Musk?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Bei Twitter (WKN: A1W6XZ) dürften sich nach dem Aufkauf durch Tesla-Gründer Elon Musk die Zeiten nun drastisch ändern. Die Entlassung hochrangiger Manager ist für viele Beobachter dabei nur der erste Schritt. Wie aber geht es nun mit der Twitter-Aktie weiter, die aktuell bei 53,70 US$ steht?

Der US-Kurznachrichtendienst Twitter wurde 2006 in San Francisco, Kalifornien, gegründet und gewann weltweit rasch an Popularität. In den vergangenen Jahren wurde die Plattform jedoch wegen sich häufender ...





