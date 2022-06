Twitter-Aktie: Krypto-Betrügereien auf Twitter!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk sprach in seiner Interaktion mit Twitter Inc (NYSE:TWTR) Mitarbeitern am Donnerstag über Kryptowährungsbetrug und -zahlungen. Der Unternehmer sagte: „Es gibt ziemlich viele Krypto-Betrügereien auf Twitter. Es ist besser geworden, aber es gibt immer noch eine ganze Menge davon", heißt es in einer von Vox veröffentlichten Abschrift des Gesprächs. Keine Transparenz vorhanden Musk sagte, dass… Hier weiterlesen