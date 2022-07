Twitter-Aktie: Darum muss Musk blechen!

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Kaum eine Aktie wird derzeit so heiß diskutiert wie das Papier von Twitter (WKN: A1W6XZ). Seit Wochen zeichnet sich ab, dass Musk aus dem Deal heraus möchte und er „kündigt“ den Kaufvertrag. Geht das? Ich räume mit einem Mythos auf und möchte eine Prognose abgeben.



Der US-Kurznachrichtendienst Twitter wurde 2006 in San Francisco, Kalifornien, gegründet und gewann weltweit rasch an Popularität. In den letzten Jahren wurde die Plattform jedoch wegen sich häufender ...





