Twist Bioscience Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Twist Bioscience hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 1 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Twist Bioscience. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 40,89 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von -33,97 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 27 USD liegt. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Twist Bioscience-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,31 USD. Der letzte Schlusskurs von 40,89 USD weicht somit um +75,42 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +17,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Twist Bioscience-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Twist Bioscience als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 29,36, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,25 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Twist Bioscience über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.