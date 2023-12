Twist Bioscience Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Twist Bioscience spiegelt sich deutlich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den vergangenen Wochen überwiegen dabei positive Meinungen und Kommentare, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Jedoch zeigen wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage in den sozialen Medien, dass sich das Bild in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich dabei nicht wesentlich verändert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Twist Bioscience mit einem Kurs von 35,12 USD derzeit 69,99 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bei Betrachtung der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +86,31 Prozent liegt.

Die Bewertungen von insgesamt 4 Analysten aus den vergangenen zwölf Monaten ergeben, dass 3 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" einschätzen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating als "Gut" für das Wertpapier. Dabei liegt der Durchschnitt der Kursziele bei 34 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom aktuellen Schlusskurs (35,12 USD) ausgehend um -3,19 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Twist Bioscience von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.