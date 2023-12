Twist Bioscience Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Twist Bioscience wird der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Twist Bioscience-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25 überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Twist Bioscience-Aktie sind 3 Bewertungen "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht", was auf ein durchschnittliches "Gut"-Rating hinweist. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Twist Bioscience, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 34 USD, was einer potenziellen Abnahme um -11,94 Prozent vom letzten Schlusskurs (38,61 USD) entspricht. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass Twist Bioscience eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erhält die Twist Bioscience-Aktie sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating. Die Abweichungen von +98,1 Prozent und +66,57 Prozent zeigen eine positive charttechnische Entwicklung des Unternehmens. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.