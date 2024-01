Twist Bioscience Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Twist Bioscience-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 52, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 32,76 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Twist Bioscience also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist Twist Bioscience mit einem aktuellen Kurs von 34,64 USD nun +40,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +74,16 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Analysteneinschätzung für die Twist Bioscience-Aktie fällt auf langfristiger Basis positiv aus, da von insgesamt 18 Analysten 3 eine "Gut"-Bewertung abgegeben haben, während 1 neutral und keiner negativ bewertet hat. Auch wenn aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 34 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität im Zusammenhang mit der Twist Bioscience-Aktie zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit von Anlegern erhalten hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Twist Bioscience-Aktie laut der verschiedenen Analysen und Indikatoren ein insgesamt "Neutral" bis "Gut"-Rating erhält.