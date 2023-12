Twist Bioscience Aktie: Eine neue Chance!

Die aktuelle Analyse der Twist Bioscience-Aktie zeigt ein neutrales Sentiment und Buzz. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls unverändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Twist Bioscience bei 18,77 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 31,21 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +66,28 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 20,33 USD eine positive Entwicklung von +53,52 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Twist Bioscience-Aktie derzeit ebenfalls positiv, mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 34 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,94 Prozent entspricht und zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls ein positives Bild, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigen, dass die Twist Bioscience-Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse, dass die Twist Bioscience-Aktie auf verschiedenen Ebenen positive Bewertungen erhält und ein Aufwärtspotenzial aufweist.