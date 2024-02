Twintek Investment Aktie: Was war das denn?

Die Twintek Investment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,15 HKD gehabt, während der aktuelle Kurs bei 0,145 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,14 HKD nahe am letzten Schlusskurs (+3,57 Prozent), was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte Twintek Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,44 Prozent erzielen. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -9,55 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -9,89 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent hatte, war Twintek Investment mit 11,32 Prozent unterdurchschnittlich. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Twintek Investment derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauwesen"-Branche beträgt -6, weshalb die Twintek Investment-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Twintek Investment als Neutral-Titel ein. Mit einem Wert von 50 für den RSI7 und einem Wert von 0 für den RSI25, ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.