Twintek Investment Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Twintek Investment wird neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Twintek Investment diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Twintek Investment mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,41 %) deutlich niedriger, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Twintek Investment mit -25,48 Prozent mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Bauwesen"-Branche liegt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei -8,16 Prozent, wobei Twintek Investment mit 17,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Twintek Investment liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 46,15) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Twintek Investment daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.