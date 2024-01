Twintek Investment Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "TSR":

Derzeit schüttet Twintek Investment niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, was einer Differenz von 6,33 Prozentpunkten entspricht (0 % gegenüber 6,33 %). Aufgrund dieser großen Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird derzeit analysiert, ob Twintek Investment "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 16,67, dass Twintek Investment überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Twintek Investment war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 9,24, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Sollten Twintek Investment Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Twintek Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Twintek Investment-Analyse.

Twintek Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...