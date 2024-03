Twinlab Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Twinlab auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 61,48 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Twinlab derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 55,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Twinlab derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte, mit einem Unterschied von 3,17 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren für Twinlab auf beiden längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) und kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Basis "Schlecht" bewertet werden. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,05 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,00938 USD liegt (-81,24 Prozent Abweichung). Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,2 Prozent darunter. Insgesamt wird Twinlab auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Twinlab in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.