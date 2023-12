Twinlab Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "10X Capital Venture Acquisition Corp II":

Derzeit schüttet Twinlab niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Der Unterschied beträgt 3,14 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,14 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Twinlab-Aktie hat einen Wert von 100. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 100 auf eine überkaufte Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Twinlab.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Twinlab verläuft aktuell bei 0,08 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,038 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -52,5 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 0,09 USD und einer Differenz von -57,78 Prozent schlecht ab. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Twinlab von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.