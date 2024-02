Twinlab Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Twinlab-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Twinlab-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass Twinlab überkauft ist, wodurch das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Twinlab derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,01 % liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Twinlab-Aktie bei 0,06 USD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,01 USD liegt, was einem Abstand von -83,33 % entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 0,04 USD eine Differenz von -75 %, was zu einem Gesamtfazit von "Schlecht" führt.