Twin Vee Powercats Co Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktienanalyse von Twin Vee Powercats zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,63 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,36 USD weicht somit um -16,56 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 1,38 USD, was einer Abweichung von -1,45 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Twin Vee Powercats-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, während größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt sieben Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Twin Vee Powercats. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Twin Vee Powercats blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Zusätzlich wurde der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis für Twin Vee Powercats herangezogen. Der RSI7 liegt bei 51,14 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,44 Punkten, wodurch die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Twin Vee Powercats-Wertpapier in diesem Abschnitt.

