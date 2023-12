Twin Disc Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Die Aktie von Twin Disc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,89 Prozent erzielt, was 4,03 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Industriesektor ("Industrie") liegt. Im Gegensatz dazu beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" 14,1 Prozent, wobei Twin Disc aktuell 8,78 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Twin Disc in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger haben Twin Disc in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Twin Disc auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet, da der Kurs der Aktie um +16,83 Prozent über dem GD200 des Wertes liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +3,08 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".