Twin Disc Aktie: Das ist die Höhe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Twin Disc liegt derzeit bei 21,02 und damit 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende weist Twin Disc im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 16,98 Prozentpunkte weniger als der übliche Branchendurchschnitt von 16,98 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Twin Disc mit 22,89 Prozent um 123 Prozent darunter. Die Maschinenbranche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 237,61 Prozent, während Twin Disc mit 214,72 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Twin Disc. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.