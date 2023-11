Twin Disc Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Vergleich des Aktienkurses von Twin Disc mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt eine Rendite von -5,56 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Maschinen"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 13,28 Prozent, wobei Twin Disc mit 18,84 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Twin Disc untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um Twin Disc behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI von Twin Disc liegt bei 47,47, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Twin Disc als unterbewertet angesehen. Das KGV von 18,55 liegt insgesamt 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 29,37 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentalanalytischer Sicht die Einstufung "Gut".