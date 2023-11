Twilio traut sich mehr zu als erwartet wurde

Liebe Anleger,

Es gibt Unternehmen, die können bei Zahlenvorlage scheinbar nur positiv überraschen. So ist es auch nicht verwunderlich, leider erst im Nachhinein, dass der des Techaktien-Masterclass Teams unter Beobachtung stehende Cloud-Kommunikationsanbieter Twillio in der zurückliegenden Woche abermals positiv überraschte. Die Zahlen waren nicht spektakulär, aber das mussten sie auch nicht sein, um das in diesem Jahr bislang schwach gelaufene Papier hohe 12% anzuschieben. Denn immerhin sind etwa 30% der Twilio-Marktkapitalisierung Cash-unterlegt, das Unternehmen arbeitet inzwischen profitabel und derKassenzufluss steigt.

Twilio erzielte einen Umsatz von 1,03 Mrd. Dollar, ein Plus von 5,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 Dollar je Aktie, hier stand vor 12 Monaten noch ein Verlust...