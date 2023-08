Twilio – Erfolgreicher Investor steigert seine Beteiligung

Betrachtet man die Kursentwicklung der Nasdaq 100-Aktien seit Beginn des Jahres, so stellt man fest, dass insbesondere die Index-Schwergewichte erheblich zugelegt haben. Hohe zweistellige oder sogar dreistellige Zuwächse wie bei Nvidia sind im Tech-Nebenwertesegment eher selten. Für institutionelle Investoren – Fondmanager – welche die Nvidia-Aktie in diesem Jahr nicht stark gewichtet haben, wird es in den restlichen vier Monaten enorm herausfordernd sein, diese Performance-Lücke zu schließen.

Als Anleger der Techaktien Masterclass besitzen Sie natürlich Aktien von Nvidia in Ihrem Portfolio. Allerdings hat selbst Cathie Woods, eine prominente Figur im Bereich Wachstumsinvestitionen (Growth), den Aufschwung dieser Künstliche-Intelligenz-Aktie verpasst. Nichtsdestotrotz wäre Cathie Woods keine anerkannte...