Twilio Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Twilio hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -1,47 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Twilio im Branchenvergleich um +44,46 Prozent outperformed hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,21 Prozent im letzten Jahr, wobei Twilio 45,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat Twilio ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Twilio. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen der Twilio-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 2 als "Gut" eingestuft worden, 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Twilio vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 2 Prozent steigen, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt.

In Bezug auf die Dividende liegt Twilio mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (2,31 %) der IT-Dienstleistungen niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

