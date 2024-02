Twilio Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Twilio verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,62 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt um -2,78 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Twilio im Branchenvergleich um +10,41 Prozent besser abschneidet. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 579,7 Prozent, wobei Twilio um 572,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Twilio in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Twilio hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für Twilio in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Twilio aktuell keine Dividendenrendite erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,23 Prozentpunkten bedeutet. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass Twilio aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 86,05 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25 mit einem Wert von 71 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Schlecht".