Twilio Aktie: Das ist die Höhe!

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Twilio neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch vor allem positiven Themen zugewandt. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Twilio.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Twilio im letzten Jahr eine Rendite von 7,62 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 7,66 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0,12 Prozent, und Twilio liegt aktuell 7,5 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Twilio-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Twilio-Aktie ergibt sich ein Wert von 74,53 für den RSI7 und 71,89 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Twilio insgesamt 2 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" (1 "Gut", 1 "Neutral", 0 "Schlecht"). Basierend auf einer Kursprognose von 71 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 22,92 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Keine neuen Analysteneinschätzungen liegen für den letzten Monat vor.