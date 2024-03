Twilio Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Anleger-Sentiment ist ein wesentlicher Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Aktie von Twilio wurden in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in letzter Zeit verstärkt mit den positiven Themen rund um Twilio, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Twilio-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 71 USD, was ein Aufwärtspotential von 19,15 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Twilio-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in letzter Zeit keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über Twilio ist jedoch gestiegen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Twilio momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des 25-Tage-RSI ergibt sich dagegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Twilio-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.